Онколог рассказал, кому категорически нельзя загорать на солнце Онколог Черемушкин: загорать опасно принимающим определенные лекарства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Загорать опасно людям, принимающим определенные лекарства, предупредил врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. В беседе с NEWS.ru специалист заявил, что также категорически запрещено долго находиться на солнце тем, кто страдает аллергией.

У некоторых людей бывает аллергия на солнце, из-за которой могут даже появиться ожоги, и таким людям загорать просто противопоказано. Также люди могут принимать препараты, из-за которых им нельзя находиться на солнце. Поэтому в инструкциях к лекарству всегда прописано, что оно усиливает чувствительность к солнцу, вплоть до ожогов. Тем, у кого уже были онкологические заболевания или опухоли кожи, также опасно загорать, — пояснил врач.

По его словам, тем людям, кто все-таки хочет получить солнечный загар, следует использовать солнцезащитный крем. Онколог уточнил, что в первую очередь SPF-кремы нужны людям со светлой или проблемной кожей. Черемушкин добавил, что загорать лучше в утренние и вечерние часы, а в пик жары следует оставаться в тени. Также важно заново наносить крем после купания, подчеркнул врач.

Ранее в Санкт-Петербурге девушка была госпитализирована и попала в реанимацию с ожогами 80% тела после того, как долго находилась на солнце. 21-летняя студентка Университета гражданской авиации отдыхала в парке возле общежития около 16:00 в Авиагородке.