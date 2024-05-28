Россиянка попала в реанимацию с ожогами 80% тела после загорания на солнце В Петербурге девушка попала в реанимацию после загорания на солнце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге девушка была госпитализирована и попала в реанимацию с ожогами 80% тела после того, как долго находилась на солнце, сообщает Telegram-канал SHOT. По версии канала, 21-летняя студентка Университета гражданской авиации отдыхала под прямыми лучами солнца в парке возле общежития около 16:00 в Авиагородке.

В результате через некоторое время россиянке стало плохо, и она вызвала скорую помощь. Девушку доставили в ожоговую реанимацию. Врачи установили у нее солнечные ожоги I степени (поверхностные ожоги) 80% тела и ожоги II степени (глубокие ожоги) 2% тела. Сейчас медики расследуют, использовала ли пострадавшая кремы от загара.

Ранее физиотерапевт и заведующая физиотерапевтическим отделением Клинической больницы им. В. В. Виноградова Ирина Климова заявила, что при солнечном ожоге важно охладить пострадавшую от чрезмерного воздействия ультрафиолетового излучения кожу. По ее словам, в такой ситуации стоит принять прохладный душ и увлажнить кожу специальным средством.

Также дерматовенеролог Марина Савкина ранее посоветовала находиться на солнце до 11 утра и после 15 часов дня. По мнению врача, при злоупотреблении солнечными ваннами можно столкнуться с раком кожи.