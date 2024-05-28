Физиотерапевт дала советы по лечению солнечных ожогов Физиотерапевт Климова: при солнечном ожоге важно охладить пострадавшую кожу

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При солнечном ожоге важно охладить пострадавшую от чрезмерного воздействия ультрафиолетового излучения кожу, заявила в беседе с MIR24.TV физиотерапевт и заведующая физиотерапевтическим отделением Клинической больницы им. В. В. Виноградова Ирина Климова. По ее словам, в такой ситуации стоит принять прохладный душ и увлажнить кожу специальным средством.

Используйте увлажняющие кремы или лосьоны, чтобы предотвратить сухость и шелушение кожи. Они помогут восстановить естественный баланс влаги в коже и ускорят процесс заживления, — уточнила врач.

Физиотерапевт также посоветовала использовать при сильном ожоге пантенол или другие препараты, которые имеют в составе комаллантоин или алоэ вера, а также мазь на основе гидрокортизона. Еще одним полезным советом станет восстановление баланса воды в организме. Климова предложила выпить безрецептурные обезболивающие при ухудшении самочувствии, а при повышении температуры — жаропонижающие. Не лишним будет и обращение к врачу.

Врач подчеркнула, что на пострадавшую кожу не стоит наносить средства с содержанием спирта, так как они высушат эпидермис. Физиотерапевт также призвала отказаться от использования кефира или сметаны для лечения солнечных ожогов.

Нанесение жирных продуктов может ухудшить состояние кожи, пострадавшей от ожога. Сметана действует подобно маслу и может привести к тому же нежелательному результату, — перечислила Климова.

Она порекомендовала избегать прямого воздействия солнца на кожу до исчезновения симптомов ожога, а также наносить на нее средств с высоким SPF.

Дерматовенеролог Марина Савкина ранее посоветовала находиться на солнце до 11 утра и после 15 часов дня. По мнению врача, при злоупотреблении солнечными ваннами можно столкнуться с раком кожи.