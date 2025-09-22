«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 04:20

Россиянам назвали опасные последствия сыроедения

Иммунолог Попова: сыроедение опасно дефицитом витаминов и упадком сил

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сыроедение может привести к дефициту важных витаминов и минералов, а также вызвать общий упадок сил, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова. По ее словам, данная система питания вначале может вызывать ощущение бодрости, но она губительна для организма на длительной дистанции.

Сыроедение способно привести к дефициту важных витаминов и минералов: жирорастворимых витаминов A, D, E, K, омега-3 жирных кислот, витамина B12 и ряда микроэлементов. Эти вещества трудно усваиваются организмом из растительных продуктов. Даже современная наука признает генетическое разнообразие наших способностей усваивать полезные компоненты из растений. Сыроедение вызывает истощение и упадок энергии. Некоторые отмечают ощущение легкости и бодрости в первые месяцы, это связано с быстрой адаптацией организма к низкокалорийному рациону и очищению кишечника. Однако этот эффект временный. Вскоре возникают усталость, потеря жизненных сил и нарушения гормонального фона, — пояснила Попова.

Она отметила, что организм человека остро нуждается в полноценном белке, источник которого на сыром рационе практически отсутствует. По словам врача, именно бобовые и зерновые культуры требуют обязательной термообработки, а промышленные протеиновые порошки не могут считаться полноценной заменой белковой пище.

Мы с вами существа белковые, нуждающееся в достаточном количестве полноценного белка. А вот источник качественного белка на сыром рационе практически отсутствует. Бобовые требуют термообработки для расщепления сложных белков, зерновые культуры, такие как киноа и амарант, также нуждаются в приготовлении, а протеиновые порошки из промышленных производств далеко не являются полноценной пищей и больше вредны. При таком подходе возникает риск быстрого развития белкового дефицита, ослабляющего иммунитет и нарушающего процессы восстановления тканей, — резюмировала Попова.

Ранее биохимик и нутрициолог Анна Дивинская заявила, что опасность употребления белого хлеба заключается в резком подъеме сахара в крови из-за высокого гликемического индекса. По ее словам, эта выпечка содержит мало клетчатки и витаминов, а также не дарит длительное чувство насыщения.

