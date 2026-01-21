Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 15:27

Россиянам напомнили, почему так важно проветривать помещения зимой

Биолог Абдуллаева: проветривание помещений зимой поддерживает иммунную систему

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Своевременное проветривание помещений в зимнее время позволяет поддержать иммунную систему, а также здоровье кожи и дыхательной системы, заявила RT биолог Асият Абдуллаева. Она посоветовала открывать окна на 5–10 минут несколько раз в день. Особенно важно делать это перед сном и после пробуждения.

Основная цель проветривания — обновление воздуха и снижение концентрации углекислого газа, пыли и микробов. В закрытых отапливаемых помещениях воздух быстро насыщается углекислым газом, частицами пыли и аллергенами, что может вызывать головные боли, усталость, снижение концентрации и ухудшение сна. Кроме того, регулярное проветривание предотвращает сухость слизистых, — объяснила Абдуллаева.

Короткие, но регулярные проветривания особенно полезны для тех, у кого есть хронические болезни дыхательных путей или аллергии. В ряде ситуаций также рекомендуется использовать увлажнители воздуха — подобные приборы помогают нейтрализовать излишнюю сухость.

Ранее сомнолог Дарья Лебедева заявила, что идеальной температурой для спальни являются 18–20 градусов Цельсия. По ее словам, поддерживать этот показатель помогут кондиционер, проветривание или увлажнитель воздуха.

