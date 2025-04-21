Россиянам напомнили об опасности укусов клещей Врач Павлова: укус клеща может поразить центральную нервную систему

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Клещи могут представлять серьезную угрозу для здоровья людей, так как они являются переносчиками клещевого энцефалита — заболевания, поражающего центральную нервную систему, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, сезон активности этих кровососущих насекомых длится с апреля по сентябрь, и в этот период особенно важно соблюдать меры предосторожности.

Клещи активны, когда начинает прогреваться почва: с апреля по сентябрь. Иксодовые клещи, кровососущие, распространены в смешанных лесах: хвойных и лиственных. Они встречаются в парках на газонах и в траве вдоль дороги. Клещи при укусе вместе с кровью могут передавать заболевания, такие, как клещевой энцефалит, боррелиоз, сыпной тиф. Наиболее часто передается клещевой энцефалит. Заболевание поражает центральную нервную систему, может не проявлять себя до 14 дней. Симптомы, на которые следует обратить внимание: слабость, потливость, тошнота, рвота, диарея, — пояснила Павлова.

По ее словам, клещи реагируют на тепло и запах человека, прикрепляясь к коже или одежде. При этом врач указала, что из-за маленького размера клеща часто замечают только после того, как он уже присосался.

Клещи реагируют на запах и тепло тела. Попав на тело, клещ кусает, вставляет в ранку специальный вырост, поэтому, чтобы отцепить клеща, необходимы время и способности. Клещи маленького размера, поэтому их трудно заметить, пока они не наполнены кровью. Важно делать вовремя прививку и защищаться от укусов, соблюдая меры предосторожности, гуляя в местах, где могут быть клещи. Если обнаружили клеща, обязательно обратитесь к врачу, — резюмировала Павлова.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что при укусе клеща следует начать сразу пить антибиотики. По словам врача, это следует делать при первых признаках возникновения боррелиоза. Он отметил, что о заражении этим заболеванием можно судить, если на месте укуса клеща возникло красное пятно.