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22 июля 2025 в 10:36

Россиян предупредили о серьезных последствиях переохлаждения

Врач Павлова: переохлаждение может привести к обострению цистита и тонзиллита

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Переохлаждение организма может привести к серьезным последствиям, включая обострение цистита, тонзиллита и других хронических заболеваний, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, основными признаками переохлаждения являются появление мурашек, дрожь, посинение губ и ногтей.

Снижение иммунитета после переохлаждения может увеличить вероятность простудного заболевания. Также возможно возникновение тонзиллита, цистита и обострение других хронических заболеваний. Основными признаками переохлаждения являются появление мурашек, дрожь, посинение губ и ногтей. Купание в холодной воде тоже может вызвать это состояние. Дети более уязвимы к переохлаждению в воде, поэтому внимательно следите за их состоянием и, при необходимости, как можно скорее вытаскивайте их из воды, — пояснила Павлова.

Она добавила, что к переохлаждению может привести длительное пребывание в помещениях с кондиционерами или на улице в сырую погоду. Врач посоветовала устанавливать оптимальную температуру на сплит-системе и пить воду комнатной температуры, чтобы избежать спазмов сосудов.

Чтобы избежать переохлаждения в помещениях с кондиционером или вентилятором, не сидите напротив потока холодного воздуха и устанавливайте оптимальную температуру на уровне +22-25 градусов. Лучше пить воду комнатной температуры, избегая резкого перепада, который может вызвать спазмы сосудов. Для согревания используйте теплое питье или теплый душ вместо горячей ванны или алкоголя, поскольку резкие перепады температуры могут ухудшить состояние, — резюмировала Павлова.

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила, что купание в теплом море может привести к заражению опасными инфекциями и обострению хронических заболеваний. По ее словам, теплое море зачастую обманчиво, и при длительном пребывании в воде возникает возможность переохлаждения и обострения хронических заболеваний.

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