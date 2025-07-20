«Море зачастую обманчиво»: эксперт предупредила об опасностях при купании Доцент Волгина: при купании в теплом море существует риск заражения инфекциями

Купание в теплом море может привести к заражению опасными инфекциями и обострению хронических заболеваний, предупреждает доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. В беседе с RT специалист перечислила основные риски для здоровья во время морского отдыха.

Заражение может произойти при заглатывании воды или через повреждения на коже. Кроме того, теплое море зачастую обманчиво, и возникает возможность переохлаждения и обострения хронических заболеваний при длительном пребывании в воде, — пояснила Волгина.

В первую очередь речь идет о заболеваниях легких, уха, горла и носа, мочевыделительной системы. Среди наиболее опасных инфекций эксперт назвала ротавирус, энтеровирус, гепатит А и кишечную палочку.

Особую осторожность следует соблюдать людям с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, так как перепады температур могут спровоцировать серьезные осложнения или привести к инфаркту. Волгина рекомендует купаться только в оборудованных местах, ограничивать время пребывания в воде и обязательно принимать душ после морских процедур.

Ранее сообщалось, что вода в водоемах Московского региона значительно прогрелась. По данным метеорологов, максимальная температура зафиксирована на отметке 26 градусов в Оке у Коломны.