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20 июля 2025 в 01:04

Перечислены реки в Московском регионе с комфортной температурой воды

Вильфанд: температура воды в Московской области составляет 22–26 градусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вода в водоемах Московского региона значительно прогрелась, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По данным метеорологов, максимальная температура зафиксирована на отметке 26 градусов в Оке у Коломны.

Наиболее высокая температура воды в реках Московского региона составляет 26 градусов, это зафиксировано на Оке у Коломны. В основном температура воды составляет 22–23 градуса, но это в Москве-реке и ее притоках, а в водоемах со стоячей водой — 23–24 градуса, — пояснил Вильфанд.

Самые прохладные участки с температурой 16–17 градусов отмечены в нижнем бьефе Можайского гидроузла и на притоке Истринского водохранилища. Такие показатели характерны для середины летнего сезона и создают комфортные условия для купания в большинстве водоемов региона.

Ранее сообщалось, что в России ожидается аномально жаркая погода с температурами на 5–7 градусов выше нормы в нескольких федеральных округах. Так, в Мурманской области с 19 по 22 июля температура прогнозируется на уровне 27–29 градусов, что выше обычных значений. Санкт-Петербург и Карелия также столкнутся с длительным периодом жары — 25–27 градусов.

Роман Вильфанд
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