Россиян предостерегли от привычки греть замерзшие руки под горячей водой Врач Зиновкина: привычка греть руки под горячей водой после мороза чревата зудом

Привычка греть замерзшие руки под горячей водой чревата повреждением сосудов и нарушением кровообращения, что впоследствии грозит зудом и покраснением, заявила aif.ru дерматовенеролог Виолетта Зиновкина. Она отметила, что на морозе капилляры в коже сужаются, а под струей воды высокой температуры резко расширяются.

Такой перепад приводит к микроразрывам и усилению локального воспаления, предупредила Зиновкина. Помимо зуда и покраснения, на руках может появиться так называемая сосудистая сеточка.

Кроме того, горячая вода смывает с рук защитный липидный слой. Эта естественная жировая пленка удерживает влагу в коже и защищает ее от внешних воздействий. Отсутствие этого слоя приводит к обезвоживанию, шелушениям и трещинкам, заключила врач.

Ранее травматолог Михаил Крынин заявил, что обмороженные участки тела категорически нельзя растирать снегом. Вместо этого нужно как можно быстрее зайти в теплое помещение и по возможности погрузить поврежденную часть тела в теплую воду.