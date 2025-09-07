Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 13:25

Ребенок болеть не будет! Вот чем лучше кормить его осенью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правильное осеннее питание играет ключевую роль в укреплении иммунитета ребенка и профилактике сезонных заболеваний. Сбалансированный рацион с акцентом на местные сезонные продукты обеспечивает организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Включение определенных продуктов в ежедневное меню помогает создать естественный защитный барьер против вирусов и простуд.

Основу рациона должны составлять сезонные овощи: тыква, морковь, свекла, капуста, которые богаты витаминами и клетчаткой. Обязательны источники белка: мясо, рыба, яйца, творог — для строительства иммунных клеток. Ферментированные продукты: кефир, натуральный йогурт поддерживают микрофлору кишечника. Ягоды: облепиха, клюква, брусника — природные источники витамина С. Теплые напитки: компоты, морсы, травяные чаи с медом — согревают и увлажняют слизистые.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

еда
овощи
дети
советы
здоровье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Утратила контроль»: Захарова пристыдила Швецию из-за дронов
В Москве завершился многотысячный крестный ход
Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию
В Британии увидели угрозу в словах Путина о западных войсках на Украине
Россию ждет экстремальная зима? Что в прогнозах, температурные «качели»
«Лаборатория Касперского» провела анализ хакерских групп, атакующих Россию
«Карта Достоевского» для школьников: что это, чем отличается от пушкинской
Ленивое овощное рагу — готовится само: 20 минут и ужин на столе!
Рианна вышла на балкон с полуобнаженной грудью
Борьба за двор без машин обернулась арестом для москвича
Раскрыт топ-5 самых ненадежных PIN-кодов
Военэксперт ответил, из-за чего мог начаться пожар в здании кабмина в Киеве
Выявлен неочевидный фактор, ускоряющий ухудшение памяти
«Начат в Российской империи»: Сальдо сделал громкое заявление о Херсоне
В «СберНПФ» раскрыли размер пенсии для россиян без трудового стажа
Рогов сообщил об освобождении Юнаковки
Европейская страна «превентивно» подняла истребители в небо
Лавров объяснил значение тройного рукопожатия лидеров России, Китая и Индии
Спасатели возобновили поиски косатки с пластиковой удавкой
Усику дали отсрочку на защиту титула несмотря на танцы и футбол
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.