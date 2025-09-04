Раскрыто неожиданное полезное свойство темного шоколада

Употребление темного шоколада снижает риск инфарктов, заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин. Он пояснил, что этот продукт препятствует появлению тромбов в сосудах.

[Шоколад] действительно снижает риск сердечно-сосудистых катастроф, — сказал Агапкин.

Ранее основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян заявил, что состав настоящего шоколада, а не сладкой плитки, начинается с какао, а не с сахара. По его словам, последний тип продукта лишь напоминает шоколад. Эксперт подчеркнул, что в качественном продукте какао составляет значительную долю, обеспечивая интенсивный вкус и характерную горчинку.

До этого диетолог Алексей Кабанов заявил, что уменьшение содержания трансжиров в маргарине стало результатом научных разработок, улучшивших качество продукта, а растительные жиры в его составе помогают снижать холестерин. Он отметил, что современный маргарин — это полезный продукт, включенный в рекомендации по здоровому питанию во многих странах.