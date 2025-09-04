Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 16:32

Раскрыто неожиданное полезное свойство темного шоколада

Врач Агапкин: темный шоколад снижает риск инфаркта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Употребление темного шоколада снижает риск инфарктов, заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин. Он пояснил, что этот продукт препятствует появлению тромбов в сосудах.

[Шоколад] действительно снижает риск сердечно-сосудистых катастроф, — сказал Агапкин.

Ранее основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян заявил, что состав настоящего шоколада, а не сладкой плитки, начинается с какао, а не с сахара. По его словам, последний тип продукта лишь напоминает шоколад. Эксперт подчеркнул, что в качественном продукте какао составляет значительную долю, обеспечивая интенсивный вкус и характерную горчинку.

До этого диетолог Алексей Кабанов заявил, что уменьшение содержания трансжиров в маргарине стало результатом научных разработок, улучшивших качество продукта, а растительные жиры в его составе помогают снижать холестерин. Он отметил, что современный маргарин — это полезный продукт, включенный в рекомендации по здоровому питанию во многих странах.

Россия
врачи
шоколад
заболевания
инфаркты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США инвестируют почти $100 млн в искусственный интеллект для армии
Москалькова высказалась о дате возвращения курян из Сум
Ефремов вернулся на театральную сцену
Макрон прикрылся США, пытаясь пригрозить России новыми санкциями
Хаматова едва не «придушила» актрису под трек Noize MC
Двое мужчин пойдут под суд за похищение и грабеж в Петербурге
Си Цзиньпин высказался о визите Ким Чен Ына в Китай
Итальянский город погрузится в траур из-за смерти Армани
Психолог ответила, почему взрослые дети начинают критиковать родителей
Стало известно, где похоронят Армани
Москалькова оценила ход работы по возвращению курян из Сум
Лимит на легионеров, возвращение на ОИ: Дегтярев озвучил планы Минспорта
Экс-капитан «Зенита» назвал самую популярную команду России
Трамп выставил ультиматум Европе из-за России
Макрон назвал количество стран, готовых отправить войска на Украину
Бизнесмена осудили за взятку налоговикам
Украинский клуб купил восхищавшегося Путиным футболиста
«Я ей доверяла»: Анна Заворотнюк рассказала о предательстве няни-филиппинки
Раскрыта трагическая судьба пропавшего 24 года назад под Иваново ребенка
Кадыров сообщил о новом звании премьера Чечни
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.