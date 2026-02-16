Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 15:53

Психолог назвала способы заботы о ментальном здоровье

Психолог Белкина: отдых позволит укрепить ментальное здоровье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Выделять время на отдых обязательно для поддержки ментального здоровья, рассказала «Радио 1» психолог Юлия Белкина. Она отметила, что это поможет не потеряться в собственных эмоциях.

Почему-то многие считают, что выделять время на отдых — это необязательная функция в больших городах, но это ложно. Также нужно правильно питаться: не заменять еду тортиками и чипсами, а есть мясо, рыбу, овощи, — рассказала Белкина.

Психолог подчеркнула, что здоровье держится на трех полезных привычках — полноценный сон, рацион и отдых. По ее словам, это поможет чувствовать себя лучше вне зависимости от врожденных особенностей характера и нервной системы.

Ранее клинический психолог Андрей Драчев рассказал, что постоянная работа над собой может стать причиной выгорания. Он отметил, что к негативным последствиям саморазвития приводят ловушки мышления.

