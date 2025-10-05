Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 07:34

Обман на полках: эти популярные продукты только притворяются здоровыми

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие продукты позиционируются как здоровые, но при детальном изучении оказываются вредными для организма. Их опасность заключается в скрытых свойствах, которые могут негативно влиять на различные системы организма. Понимание реального воздействия этих продуктов позволяет сделать осознанный выбор в пользу действительно полезной пищи.

Арахис часто вызывает аллергические реакции и содержит оксалаты, опасные для почек. При неправильном хранении в нем образуются афлатоксины, вредящие печени. Пакетированные соки содержат концентрированную фруктозу без клетчатки, что приводит к жировому гепатозу. Подсолнечное масло имеет дисбаланс омега-6 и омега-3 кислот, провоцирующий воспалительные процессы. ПП-батончики часто содержат скрытые сахара в виде сиропов, которые способствуют набору веса. Секрет здорового питания заключается во внимательном изучении состава и предпочтении цельных, необработанных продуктов. Регулярное употребление свежих овощей, фруктов с клетчаткой и качественных источников белка помогает поддерживать оптимальное состояние здоровья.

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.

еда
продукты
советы
покупки
здоровье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
