Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе Нутрициолог Тесленко: организму не нужна помощь в избавлении от токсинов

На самом деле организму здорового человека нет смысла помогать в избавлении от токсинов, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог Дарья Тесленко. По ее мнению, люди по природе обладают естественным процессом детоксикации.

Легкие человека выводят углекислый газ, а кожа — молочную кислоту, пояснила Тесленко. При этом ключевую роль в детоксикации играют печень и почки. Первый орган обрабатывает токсины путем ферментов, а второй — выводит безопасные метаболиты вместе с мочой.

Эксперт добавила, что, вопреки некоторым мнениям, детокс не всегда помогает избавиться от лишнего веса. Напротив, самостоятельное или неправильное обращение к диетам может привести к лишним килограммам и проблемам с пищевым поведением.

Ранее терапевт Римма Мойсенко заявила, что детокс-диеты в летний период способствуют ощелачиванию организма. По ее словам, этот процесс позволяет человеку «обновить рецепторный аппарат и микробиоту».