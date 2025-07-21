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21 июля 2025 в 14:12

Названы возможные последствия заражения бактерией Vibrio в Турции

Врач Кондрахин: заражение бактериями Vibrio приводит к обезвоживанию и смерти

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заражение обитающими в воде бактериями Vibrio приводит к быстрому обезвоживанию и летальному исходу, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, при первых симптомах заболевания необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

Если мы говорим о бактериях холеры (Vibrio cholerae. — NEWS.ru), то надо иметь в виду, что это проблемы с желудочно-кишечным трактом. Начинаются так называемые гастроэнтерологические изменения. Первое, что появляется, это многократный жидкий стул. Человек может очень быстро потерять воду и погибнуть. Поэтому в данном случае имеет смысл сразу же обратиться к врачу, иначе потом будет очень сложно помочь. Люди погибают не от самой бактерии, а от обезвоживания, — сказал Кондрахин.

Ранее туристов предостерегли от потенциального заражения в Турции опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать холеру. Новые исследования выявили ДНК таких штаммов, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

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