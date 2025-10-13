Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 07:42

Ледяные руки: какие проблемы со здоровьем скрываются за этим симптомом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постоянно холодные руки и ноги могут быть не просто индивидуальной особенностью организма. Этот симптом часто указывает на различные нарушения в работе кровеносной и нервной систем. Внимательное отношение к таким проявлениям помогает своевременно выявить возможные проблемы со здоровьем.

Одной из распространенных причин является нарушение периферического кровообращения, связанное с вегетососудистой дистонией. Железодефицитная анемия снижает способность крови переносить кислород к конечностям. Заболевания щитовидной железы, такие как гипотиреоз, замедляют обмен веществ и терморегуляцию. Синдром Рейно вызывает спазм сосудов в ответ на холод или стресс. Низкое артериальное давление уменьшает интенсивность кровоснабжения удаленных участков тела. Курение и недостаточная физическая активность ухудшают состояние сосудов и микроциркуляцию. Дефицит витаминов группы В и магния также может проявляться зябкостью конечностей.

Регулярные физические упражнения улучшают кровообращение и помогают согреть руки и ноги. При сохранении симптомов рекомендуется обратиться к врачу для выявления возможных нарушений.

Ранее также сообщалось о важной привычке, которая улучшит ваше здоровье. Просто делайте это по утрам — и почувствуете положительные изменения.

советы
здоровье
организм
витамины
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
