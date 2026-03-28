28 марта 2026 в 07:15

Диетолог развеяла миф о влиянии шоколада на фигуру

Диетолог Мизинова: ежедневное употребление шоколада не приведет к набору веса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ежедневное употребление шоколада не способствует набору веса, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. Тем не менее, по ее словам, трапезу следует ограничивать двумя — четырьмя дольками.

Своим пациентам я всегда рекомендую шоколад не исключать, поскольку это продукт, который вызывает выброс серотонина в нашем головном мозге и приносит удовольствие. В целом это достаточно полезный продукт, поэтому две — четыре дольки, то есть 15–30 граммов хорошего горького шоколада, содержащего порядка 70% какао, никак не отразятся на фигуре, но при этом помогут хорошо пережить времена, когда мы хотим ограничить себя, чтобы сбросить лишнее, — пояснила Мизинова.

Она подчеркнула, что на самом деле набор веса часто связан с нерациональным питанием и образом жизни. По словам диетолога, не стоит полностью лишать человека удовольствия от шоколада в течение дня, если его рацион и распорядок дня сбалансированы.

Ранее диетолог Наталья Ковалева заявила, что яичница — не только вкусный, но и очень полезный завтрак. По ее словам, это блюдо богато высококачественным белком, незаменимыми аминокислотами, витаминами и полезными жирами.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
