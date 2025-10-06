Диетолог раскрыла, как температура еды воздействует на кишечник

Диетолог раскрыла, как температура еды воздействует на кишечник Диетолог Гуськова: очень горячая пища раздражает кишечник

Очень горячая пища раздражает кишечник, приводя к неприятным симптомам, предупредила «Радио 1» диетолог Александра Гуськова. По мнению врача, лучше всего употреблять теплую еду.

С точки зрения воздействия на кишечник теплая еда лучше реагирует, открываются сфинктеры, нет спазмов, — уточнила Гуськова.

Врач также усомнилась в связи между температурой еды и развитием тревожных или депрессивных расстройств. Подобные сведения недавно появились в Сети. Тем не менее специалист призвала ограничить употребление пищи крайне высоких температур.

Ранее невролог Юлия Варламова заявила, что о длительном стрессе могут сигнализировать различные расстройства пищеварения. В частности, у человека могут появиться изжога, тошнота или синдром раздраженного кишечника.