Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 11:02

Диетолог перечислила полезные свойства помело

Диетолог Русакова: употребление помело улучшает пищеварение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Употребление помело улучшает пищеварение и артериальное давление, позволяет контролировать уровень сахара в крови, а также нормализует метаболизм глюкозы, заявила «Вечерней Москве» диетолог Дарья Русакова. Она отметила, что этот цитрус содержит калий, нарингенин, клетчатку и витамин С.

Людям, у которых есть запоры или проблемы с насыщением, особенно полезен этот фрукт. Суточная норма употребления помело составляет от 300 до 400 г, при этом за раз рекомендуется есть не более 150 г, — посоветовала Русакова.

Она отметила, что помело поддерживает сердечно-сосудистую и иммунную системы, а также помогает регулировать баланс жидкости в организме. Кроме того, этот цитрус обладает антиоксидантным действием — он способствует замедлению процессов старения и защищает клетки от повреждений.

Ранее диетолог Андрей Бобровский заявил, что злоупотребление сыром с плесенью может спровоцировать головные боли. Такой риск он связал с содержанием тирамина в этом кисломолочном продукте.

диетологи
продукты
здоровье
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ поразили склад хранения барражирующих боеприпасов для ВСУ
Психиатр назвал один из триггеров развития шизофрении
Нападения акул на людей посчитали неизбежным, речь идет об одном курорте
Генерал ответил, что поможет России полностью освободить Донбасс
Еще двух российских лыжников пригласили на Олимпийские игры-2026
В Минфине США сравнили Европу с болотом
Психолог раскрыла скрытую опасность дефицита объятий
Зюганов посетил Мавзолей и почтил память Владимира Ленина
Власти поддержали усиление защиты от кибермошенничества
«Я не знаю. Подумайте сами»: Трамп о попытках остановить конфликт на Украине
«Я туплю»: Олеся Иванченко сочла, что Батрутдинов обидел Бузову
Бизнесу рассказали, как обезопаситься от киберугроз
Королевская семья Британии: новости, за какое место Гарри потрогал Меган
Украинский депутат воспользовался советом главы МВФ «рычать как лев»
Кличко ответил на критику Зеленского
Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится в Москве
Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе»
Сосед с химикатамим «отомстил» семье с малышом после визита полиции
SHOT: силовики нагрянули в офис и.о. главы Сергиева Посада
Лихачев рассказал, в каких российских проектах заинтересованы за рубежом
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.