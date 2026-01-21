Диетолог перечислила полезные свойства помело

Употребление помело улучшает пищеварение и артериальное давление, позволяет контролировать уровень сахара в крови, а также нормализует метаболизм глюкозы, заявила «Вечерней Москве» диетолог Дарья Русакова. Она отметила, что этот цитрус содержит калий, нарингенин, клетчатку и витамин С.

Людям, у которых есть запоры или проблемы с насыщением, особенно полезен этот фрукт. Суточная норма употребления помело составляет от 300 до 400 г, при этом за раз рекомендуется есть не более 150 г, — посоветовала Русакова.

Она отметила, что помело поддерживает сердечно-сосудистую и иммунную системы, а также помогает регулировать баланс жидкости в организме. Кроме того, этот цитрус обладает антиоксидантным действием — он способствует замедлению процессов старения и защищает клетки от повреждений.

Ранее диетолог Андрей Бобровский заявил, что злоупотребление сыром с плесенью может спровоцировать головные боли. Такой риск он связал с содержанием тирамина в этом кисломолочном продукте.