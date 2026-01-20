Атака США на Венесуэлу
Россиян предупредили о неочевидной опасности сыра с плесенью

Диетолог Бобровский: злоупотребление сыром с плесенью чревато головными болями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Злоупотребление сыром с плесенью может спровоцировать головные боли, заявил «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский. Такой риск он связал с содержанием тирамина в этом кисломолочном продукте.

Главная опасность — в соли. Например, в голубом сыре очень много соли, а это и жирность, и лишние калории, и так далее. Этот продукт нужно исключить из рациона беременным, — предупредил Бобровский.

По его словам, сыр с плесенью нельзя употреблять людям с непереносимостью лактозы. Кроме того, продукт противопоказан при приеме антидепрессантов.

Ранее Бобровский посоветовал употреблять от 20 до 50 г сыра с плесенью в день и не более четырех раз в неделю. Именно при умеренном употреблении этот продукт станет частью сбалансированного рациона, отметил врач.

