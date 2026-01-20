Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 16:25

Диетолог напомнил о полезных свойствах сыра с плесенью

Диетолог Бобровский: сыр с плесенью содержит витамины и минералы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сыр с плесенью содержит комплекс витаминов, минералы и полноценный легкоусвояемый белок, заявил «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский. Кроме того, в этом продукте есть соединения, оказывающие противовоспалительный эффект.

Главная ценность этого сыра — в особой плесени, которая является пробиотиком. Она способствует здоровью кишечной микрофлоры. Также сыр с плесенью богат кальцием, фосфором — а это микроэлементы, которые важны для костей и роста зубов. В плесени содержится полноценный легкоусвояемый белок, — отметил Бобровский.

Сыр с плесенью богат витаминами A и группы B. Врач посоветовал употреблять от 20 до 50 граммов продукта в день и не более четырех раз в неделю. Именно при умеренном употреблении такой сыр станет частью сбалансированного рациона, подытожил Бобровский.

Ранее диетолог Елена Хохлова заявила, что свежая курятина не должна обладать выраженным запахом и иметь желтоватый оттенок. По ее словам, рекомендуется выбирать птицу, которая была выращена без использования гормональных препаратов.

диетологи
продукты
рацион
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев констатировал, что форум в Давосе не крутился вокруг Украины
Вертолет с тайваньскими туристами разбился в Японии
Карьерный консультант дал советы, как подготовиться к увольнению
Бессент предостерег Европу от ответных действий против США из-за Гренландии
Спасатели 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку
Грабители обчистили магазин «Покемонов» в Нью-Йорке
Минздрав Коми рассказал, что сделали с пострадавшим в учебном центре МВД
Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей
Движимый местью житель Татарстана хотел убить сотрудника ФСБ и поплатился
Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками
В Сети появилось видео с необычным прислужником в храме
Тимошенко заговорила о «зачистке» на Украине перед выборами
Полностью сгоревшая машина на эстакаде в Москве попала на видео
Лавров в шутку поправил свое имя на итальянский манер перед журналисткой
В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова
Петербургского пенсионера обманули на 650 тыс. рублей
Стало известно о проблемах США в разработках межконтинентальных ракет
Лондон согласился на строительство «суперпосольства» Китая
Меган Маркл придется попрощаться с собственным шоу на Netflix
Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.