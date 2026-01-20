Диетолог напомнил о полезных свойствах сыра с плесенью Диетолог Бобровский: сыр с плесенью содержит витамины и минералы

Сыр с плесенью содержит комплекс витаминов, минералы и полноценный легкоусвояемый белок, заявил «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский. Кроме того, в этом продукте есть соединения, оказывающие противовоспалительный эффект.

Главная ценность этого сыра — в особой плесени, которая является пробиотиком. Она способствует здоровью кишечной микрофлоры. Также сыр с плесенью богат кальцием, фосфором — а это микроэлементы, которые важны для костей и роста зубов. В плесени содержится полноценный легкоусвояемый белок, — отметил Бобровский.

Сыр с плесенью богат витаминами A и группы B. Врач посоветовал употреблять от 20 до 50 граммов продукта в день и не более четырех раз в неделю. Именно при умеренном употреблении такой сыр станет частью сбалансированного рациона, подытожил Бобровский.

