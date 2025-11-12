Диетолог назвала два главных продукта-провокатора рака

Алкоголь и переработанное мясо увеличивают вероятность появления злокачественных опухолей, заявила диетолог Николь Эндрюс, передает Daily Mirror. К переработанному мясу относятся колбасы, сосиски, бекон, ветчина и другие изделия, прошедшие обработку для длительного хранения.

Покупайте больше сырого мяса, чтобы готовить его дома, добавляйте его в сэндвичи, делайте из него колбасы и тому подобное — не покупайте готовые продукты, — призвала эксперт.

Эндрюс также рекомендует полностью отказаться от спиртного, поскольку его метаболизм в организме связан как минимум с семью видами рака, включая опухоли кишечника и молочной железы. Этанол, содержащийся в алкоголе, является канцерогеном, пояснила она.

Ранее колопроктолог, первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал, что ферментированные продукты очень полезны для кишечника. В частности, речь идет о квашеной капусте.

Нутрициолог Дарья Хайкина, в свою очередь, отметила, что квашеная капуста, груша и айва помогут поддержать иммунитет осенью. Она отметила, что сбалансированное питание — основа здоровья.