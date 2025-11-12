Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 18:31

Диетолог назвала два главных продукта-провокатора рака

Диетолог Эндрюс: алкоголь и колбасы повышают риск развития рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Алкоголь и переработанное мясо увеличивают вероятность появления злокачественных опухолей, заявила диетолог Николь Эндрюс, передает Daily Mirror. К переработанному мясу относятся колбасы, сосиски, бекон, ветчина и другие изделия, прошедшие обработку для длительного хранения.

Покупайте больше сырого мяса, чтобы готовить его дома, добавляйте его в сэндвичи, делайте из него колбасы и тому подобное — не покупайте готовые продукты, — призвала эксперт.

Эндрюс также рекомендует полностью отказаться от спиртного, поскольку его метаболизм в организме связан как минимум с семью видами рака, включая опухоли кишечника и молочной железы. Этанол, содержащийся в алкоголе, является канцерогеном, пояснила она.

Ранее колопроктолог, первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал, что ферментированные продукты очень полезны для кишечника. В частности, речь идет о квашеной капусте.

Нутрициолог Дарья Хайкина, в свою очередь, отметила, что квашеная капуста, груша и айва помогут поддержать иммунитет осенью. Она отметила, что сбалансированное питание — основа здоровья.

продукты
диетологи
фитнес
питание
рак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Душила кота и спала в одежде: дочь актрисы терпела отчима-педофила
Украина официально остановила мирные переговоры с Москвой
Сырский приедет в Россию? Дадут ли ему увидеть отца перед смертью
В Белоруссии решили ввести налог для богатых
Санкции Канады против России сравнили с противомоскитной сеткой на подлодке
Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется
Педофил набросился на школьницу и попал на видео
Развод, критика СВО, «Жди меня»: как живет Татьяна Арнтгольц
Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа
Ушаков сообщил о контактах России и США на различных уровнях
Гениталии против няни: помилованный Трампом наркоторговец снова за решеткой
В Госдуме назвали регионы, в которых запретят продажу вейпов
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя спустя 19 лет
Вспышка гепатита А произошла в российской школе
В Германии признались в истощении экономических резервов
Прокуратура раскрыла причину масштабного взрыва в Ачинске
Хирург рассказал о неочевидных признаках заражения газовой гангреной
Раскрыты данные о «человеческом сафари» в Сараево
Евродепутат анонсировал визит в Россию
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.