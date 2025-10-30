Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 13:32

Академик рассказала о самых распространенных ошибках в питании

Академик Драпкина: в день необходимо потреблять не менее 400 граммов овощей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Продолжительность жизни зависит от количества употребления соли и овощей, рассказала KP.RU академик РАН Оксана Драпкина. Она отметила, что рацион — вопрос здоровья всей нации.

Мы уже давно занимаемся сбором данных о питании и отмечаем главные тенденции, которые могут ассоциироваться с лучшей выживаемостью или с худшей выживаемостью. Это соль и овощи-фрукты. По всем правилам, овощей в день нужно не менее четырех порций, это 400−500 граммов, но соли должно быть меньше — не более пяти граммов, — объяснила Драпкина.

Академик подчеркнула, что есть и другие вредные пищевые привычки, например, слишком большое количество сахара или употребление ультрапереработанных продуктов. Она также посоветовала есть больше бобовых — их называют важным профилактическим продуктом для долголетия.

Ранее кардиолог Евгений Кокин рассказал, что правильная пища поможет сохранить эластичность сосудов, снизить воспаление и поддержать нормальный уровень свертываемости крови. Он посоветовал есть овощи, фрукты, орехи, рыбу и морепродукты.

