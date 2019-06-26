https://static.news.ru/photo/3539b282-9824-11e9-b57f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Новый метод реабилитации пациентов с участием собак планируют внедрить травматологи-ортопеды ГВКГ им. Н.Н. Бурденко.

Как сообщили News.ru в Центре травматологии и ортопедии Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко, новый метод психологической и физической реабилитации пациентов с участием собак называется «канистерапия» (от лат. сanis — «собака»).

Метод канистерапии официально признан зарубежной и отечественной медициной, однако в нашей стране не проработаны законодательные аспекты участия собак в работе с пациентами, — сообщил руководитель Центра травматологии и ортопедии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Леонид Брижань.

Собака для пациента выступает в качестве мотиватора к действию. Её присутствие снижает тревожность, повышает настроение и желание восстановить утраченные навыки.

Как писал News.ru, трёхлетний пёс по кличке Муз стал знаменитостью в американских социальных сетях. Животное осталось ждать у больничной койки своего хозяина, который скончался. Собака очень тяжело переживала смерть владельца. Чтобы помочь Музу, волонтёры опубликовали в Facebook объявление, в котором предложили кому-нибудь забрать пса себе.