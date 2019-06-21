https://static.news.ru/photo/b75906b4-9419-11e9-8958-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из фильма «Хатико: Самый верный друг» Фото: Grand Army Entertainment

Трёхлетний пёс по кличке Муз стал знаменитостью в американских социальных сетях. Животное осталось ждать у больничной койки своего хозяина, который скончался.

Собака очень тяжело переживала смерть владельца. Чтобы помочь Музу, волонтёры опубликовали в Facebook объявление, в котором предложили кому-нибудь забрать пса себе.

Они отметили, что животное очень весёлое, но ему нужны люди, чтобы «исцелить сердце». Всего за несколько дней множество людей откликнулись на объявление, поэтому волонтёры уверены, что Муз найдёт новый дом.

Ранее News.ru писал, что особое ласковое выражение глаз у собак, которое появилось в ходе эволюции, позволяет животным общаться с человеком, считают учёные из Портсмутского университета и университета Дюкейна. По их мнению, в некоторых случаях форма бровей и «щенячий взгляд» помогают четвероногим манипулировать своими хозяевами.