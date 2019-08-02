https://static.news.ru/photo/5e23e9d8-b525-11e9-bf44-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of State/flickr.com

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Россию в прекращении действия со 2 августа Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Россия привела к краху ДРСМД, тайно разрабатывая и развёртывая ракетную систему, нарушающую договор, — написал глава британского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Russia has caused the #INFTreaty to collapse by secretly developing and deploying a treaty-violating missile system which can target Europe’s capitals. Their contempt for the rules based international system threatens European security. UK fully supports @NATO ’s response https://t.co/pWsK4EgPbs — Dominic Raab (@DominicRaab) 2 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

В Министерстве иностранных дел Китая считают, что выход Штатов из ДРСМД подорвёт стратегический баланс в мире. А доцент кафедры цивилизационного развития Востока Высшей школы экономики Михаил Карпов пояснил News.ru, что в КНР по факту всё равно будут стараться поддерживать с Америкой нормальные отношения.