Замглавы МИД Украины Сергей Кислица пришёл в ярость от высказывания европейского политика о том, что страна всё ещё «на пути к суверенитету».
В мире Ягланда Украина не является суверенной страной. И только не говорите мне, что это он «оговорился». Генсек — это не стажёр, это высшее должностное лицо, — написал дипломат в Facebook.
Выборы в Верховную раду прошли 21 июля. Явка составила всего 49,84%, что оказалось самым скромным показателем за всю историю парламентских выборов в стране. После обработки 95,01% протоколов «Слуга народа» сохраняет лидерство, набирая 43,13%.
На втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,03%) Юрия Бойко, на третьем — «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко. Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» опустилась на четвёртую позицию.
Замыкает пятёрку лидеров политическая сила лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос», писал News.ru.