https://static.news.ru/photo/c6351f70-ad9a-11e9-9f41-fa163e074e61_1024.jpg Турбьерн Ягланд Фото: Dimitrios Karvountzis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил президента Украины Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа» с победой на выборах в Верховную раду.

В своём микроблоге в Twitter политик написал, что теперь Украина встала на «путь к суверенному украинскому государству».

Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять — это путь к суверенному украинскому государству, — написал генсек.

Bravo to President Zelenskiy and his party Sluga Narodu. Election creates new hope for Ukraine. Non-corrupted institutions which people can trust, is the way forward to a sovereign Ukrainian state — Thorbjørn Jagland (@TJagland) 22 июля 2019 г.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица пришёл в ярость от высказывания европейского политика о том, что страна всё ещё «на пути к суверенитету».

В мире Ягланда Украина не является суверенной страной. И только не говорите мне, что это он «оговорился». Генсек — это не стажёр, это высшее должностное лицо, — написал дипломат в Facebook.

Выборы в Верховную раду прошли 21 июля. Явка составила всего 49,84%, что оказалось самым скромным показателем за всю историю парламентских выборов в стране. После обработки 95,01% протоколов «Слуга народа» сохраняет лидерство, набирая 43,13%.

На втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,03%) Юрия Бойко, на третьем — «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко. Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» опустилась на четвёртую позицию.

Замыкает пятёрку лидеров политическая сила лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос», писал News.ru.