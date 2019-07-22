Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 92,33% протоколов.
По данным ЦИК, пропрезидентская партия набрала 43,11% голосов украинцев. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,03%) Юрия Бойко.
На третье место вышла «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко, а партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» опустилась на четвёртое место.
Замыкает пятёрку лидеров партия лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос», сообщает
Внеочередные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. Официальные результаты ЦИК должна огласить до 5 августа включительно.
Как ранее писал News.ru, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко не проходит в парламент нового созыва. Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе в Донецкой области. Там за опального нардепа проголосовали всего восемь человек.