https://static.news.ru/photo/98897476-ad05-11e9-a772-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленскй Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 92,33% протоколов.

По данным ЦИК, пропрезидентская партия набрала 43,11% голосов украинцев. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,03%) Юрия Бойко.

На третье место вышла «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко, а партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» опустилась на четвёртое место.

Замыкает пятёрку лидеров партия лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос», сообщает РИА Новости .

Внеочередные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. Официальные результаты ЦИК должна огласить до 5 августа включительно.

Как ранее писал News.ru, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко не проходит в парламент нового созыва. Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе в Донецкой области. Там за опального нардепа проголосовали всего восемь человек.