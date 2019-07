Вечер бокса в Лас-Вегасе подарил ещё несколько значимых поединков, которые на менее масштабном турнире могли бы стать и главным событием. Так, россиянин Сергей Липинец довольно быстро расправился со своим филиппинским соперником Джаером Инсоном. Справедливости ради стоит отметить, что тот вышел на замену, а изначально Сергей должен был драться с опытным американцем Джоном Молиной. Липинец начал бой без разведки и уже в первом раунде несколько раз нащупал бреши в обороне соперника, а во втором хорошо вложился в левый боковой, после которого всё для Инсона закончилось.

Зрители только разогрелись перед главным событием, как их на час едва не погрузили в сон выдавшие на редкость унылое представление кубинец Йорденис Угас и американский проспект Омар Фигероа. Последний оказался абсолютно не готов к навязанному сопернику грязному боксу на ближней дистанции. Борьбы в этом 12-раундовом противостоянии было даже больше, чем бокса, но Угас чувствовал себя в такой среде как дома и выигрывал раунд за раундом. Даже замечание рефери за откровенно грязные приёмы не поколебало его преимущества.

При этом кубинец не стремился закончить бой досрочно и делал для победы ровно столько, сколько от него требовалось. Синяки под глазами Фигероа росли от раунда к раунду, но ударной мощи Угаса не хватало, чтобы досрочно завершить бой. Тем не менее его победа сомнений ни у кого не вызвала, и теперь он получит шанс поквитаться с Шоном Портером, а заодно и оспорить его чемпионский пояс по версии WBC.