40-летний филиппинский боксёр, живая легенда бокса Мэнни Пакьяо в упорном поединке одолел ранее не проигравшего ни одного поединка американца Кейта Турмана и отобрал принадлежавший ему титул суперчемпиона мира по версии WBA. Ключом к его победе стали мощные удары с левой, один из которых отправил противника в нокдаун.

Липинец с разогревом справился быстро

Вечер бокса в Лас-Вегасе подарил ещё несколько значимых поединков, которые на менее масштабном турнире могли бы стать и главным событием. Так, россиянин Сергей Липинец довольно быстро расправился со своим филиппинским соперником Джаером Инсоном. Справедливости ради стоит отметить, что тот вышел на замену, а изначально Сергей должен был драться с опытным американцем Джоном Молиной. Липинец начал бой без разведки и уже в первом раунде несколько раз нащупал бреши в обороне соперника, а во втором хорошо вложился в левый боковой, после которого всё для Инсона закончилось.

Зрители только разогрелись перед главным событием, как их на час едва не погрузили в сон выдавшие на редкость унылое представление кубинец Йорденис Угас и американский проспект Омар Фигероа. Последний оказался абсолютно не готов к навязанному сопернику грязному боксу на ближней дистанции. Борьбы в этом 12-раундовом противостоянии было даже больше, чем бокса, но Угас чувствовал себя в такой среде как дома и выигрывал раунд за раундом. Даже замечание рефери за откровенно грязные приёмы не поколебало его преимущества.

При этом кубинец не стремился закончить бой досрочно и делал для победы ровно столько, сколько от него требовалось. Синяки под глазами Фигероа росли от раунда к раунду, но ударной мощи Угаса не хватало, чтобы досрочно завершить бой. Тем не менее его победа сомнений ни у кого не вызвала, и теперь он получит шанс поквитаться с Шоном Портером, а заодно и оспорить его чемпионский пояс по версии WBC.

Sergey 'SAMURAI' Lipinets stopped Inson with a flurry of blows in the second



Eight-division World Champion Manny Pacquiao faces World Champion Keith Thurman for WBA supremacy! BUY NOW: https://t.co/AeIXwbC2Dr pic.twitter.com/QCkY9tQbgW — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) 21 июля 2019 г.

Шок и трепет от Пакьяо

В то, что Пакьяо сделает ставку на первую половину боя и сразу попрёт на своего соперника, никто не сомневался, однако Турман на свою беду неожиданно отказался отступать и брать на себя роль второго номера, а сразу завязался в размен. Поначалу у него это неплохо получалось, но затем Мэнни зацепил его на отходе. Левый боковой свалил чемпиона с ног, но при этом он не был сильно потрясён. Всё дело в том, что Турман совершил первую и главную ошибку — начал уходить от атаки левши-нокаутёра по прямой.

Последующие три раунда Турман пытался отойти от стартового шока и нащупать свою тактику. Пакьяо был свеж, необычайно для своего возраста быстр, а его многоударные атаки приводили соперника в замешательство. Американец тоже в свою очередь попадал, но тоннажа в этих ударах было значительно меньше. А главное — он не знал, как держать Пакьяо на дистанции. Тот без проблем сближался и атаковал не только голову, но и корпус.

Однако к пятому раунду бой выровнялся. Турман хорошо попал правым боковым и начал перестреливать соперника в разменах с дистанции, однако Пакьяо вернул ему вскоре должок и украл концовку, поэтому этот раунд можно отдать в любую сторону, но уже следующая трёхминутка полностью осталась за чемпионом, который постоянно шёл вперёд и выбрасывал больше ударов.

Годы взяли своё, но кое-что оставили

Во второй половине боя филиппинец потерял в движении. Он стал застаиваться на линии огня, его стремительные комбинации становились всё реже и теряли в скорости, а острый джеб уже не так беспокоил Турмана. Чемпион стал хорошо осаживать Пакмена правым навстречу, а иногда доставал его и двойками. Дело запахло переломом, а вся интрига сводилась к тому, продолжит ли Мэнни сдуваться и дальше и хватит ли ему созданного в первой половине боя запаса прочности.

В какой-то момент Турман успокоился и сам поверил в то, что вывезет этот поединок на тихой волне. Казалось, что небольшая гематома под глазом беспокоит его больше, чем редкие атаки сжигающего остатки бензина Пакьяо. Десятый раунд Турман начал агрессивнее и свежее, как и все предыдущие, но, увлекшись наступлением, пропустил сначала двойку, а затем и тяжелейший левый по печени. При таких ударах боксёр перестаёт думать о защите головы, а инстинктивно опускает руки и сжимает зубы как тиски, чтобы легче перенести эту адскую боль.

Но Турман оказался стойким парнем и не только пережил грозные атаки поймавшего кураж Пакмена, но и вернул инициативу в свои руки в чемпионских раундах. Бой был настолько близким, что его судьбу мог решить любой удар. Турману нужно было выиграть оба заключительных раунда и рассчитывать на благосклонность судей. С первой частью задачи он справился, а вот со вторым немного не повезло. Первый судья отдал победу Турману со счётом 114:113. У меня получилось столько же, но я отдал американцу несколько близких раундов, в том числе и пятый, памятуя о возможном домашнем судействе. Другие судьи отдали эти же раунды Пакьяо, зафиксировав его победу, а заодно и отдав долг за спорное поражение от Джеффа Хорна.

Супербой и на покой?

Пакьяо снова стал лучшим боксёром по одной из четырёх ведущих версий, а выше него в рейтинге располагаются только два непобеждённых американца Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Бой с любым из них в таком возрасте не сулит Мэнни ничего хорошего, кроме потенциально весомого гонорара. Если он не решит уйти на коне и прямо сейчас, то эти поединки имеют смысл. За поражение ветерана никто не упрекнёт, но зато он заработает и сможет закончить карьеру достойным и ярким боем.

Примечательно, что оба лучших полусредневеса мира левши, что делает их также неудобными для Пакьяо, который как раз умеет находить ключ к правшам. Спенс в ближайшее время проведёт объединительный бой с Портером и после этого может встретиться как с обязательным претендентом Угасом, так и провести ещё одно объединение с живой легендой. Этот вариант выглядит более предпочтительным, так как и Спенс и Пакьяо проводят бои на канале FOX, в то время как у Кроуфорда соглашение с ESPN. В любом случае Мэнни должно хватить пороха на ещё одну битву.