https://static.news.ru/photo/edbbaf6e-9972-11e9-afef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв может провести бой с постоянным чемпионом WBO, а также чемпионом Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской ассоциации (IBF) в среднем весе Саулем Альваресом.

Ранее запланированный поединок мексиканского бойца с Геннадием Головкиным 14 сентября не сможет состояться из-за отсутствия решения по выбору места, сообщает The Athletic.

Россиянин может провести бой с британским спортсменом Энтони Ярдом 14 сентября в Челябинске. А Альварес задумывается над вариантом встречи с чемпионом мира WBO Деметриусом Андраде.

В активе Альвареса 55 поединков, в 52 из которых победил (35 нокаутом), дважды свёл бои к ничьим и однажды уступил.

На счету Ковалёва 37 боёв, 33 из которых являются победными, одна ничья и три поражения.

Менеджер Артём Харланов заявил, что российский боец ММА Александр Емельяненко может продолжить карьеру в организации кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship, писал News.ru.