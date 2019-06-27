https://static.news.ru/photo/978a7e56-98b2-11e9-89b8-fa163e074e61_1024.jpg Александр Емельяненко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Менеджер Артём Харланов заявил, что российский боец ММА Александр Емельяненко может продолжить карьеру в организации кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship.

Я от имени Bare Knuckle FC сделал Александру предложение. Сейчас идут переговоры. Если препятствий не возникнет, он будет выступать в этой организации, — приводит слова Харланова ТАСС .

Емельяненко после ничейного поединка с Тони Джонсоном прекратил сотрудничество с лигой «Ахмат», а после скандала с нетрезвой ездой в Кисловодске был отменён бой и расторгнут его контракт с RCC. Таким образом, боец сейчас является свободным агентом и ищет постоянное место работы. Ранее он предлагал свои услуги главе японской компании RIZIN Нобуюки Сакакибаре.

Как сообщал News.ru, Джермалл Чарло стал полноценным чемпионом мира по версии WBC в среднем весе.