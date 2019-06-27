https://static.news.ru/photo/65a24b14-98b0-11e9-bb31-fa163e074e61_1024.jpg Джермалл Чарло Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Всемирный боксёрский совет (WBC) объявил Джермалла Чарло полноценным чемпионом в среднем весе.

Ранее этот статус принадлежал Саулю Альваресу, который теперь находится в статусе WBC Franchise. Это позволяет мексиканцу называть себя после завершения карьеры «чемпионом WBC в отпуске», а защищать титул не придётся, сообщается на сайте WBC.

В декабре 2018 года Чарло победил россиянина Матвея Коробова в бою за титул временного чемпиона мира. В эти выходные американец сразится с Брэндоном Адамсом.

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