https://static.news.ru/photo/880a227c-91a7-11e9-b7e3-fa163e074e61_1024.jpg Рой Джонс Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Легендарный боксёр Рой Джонс-младший заявил, что намерен устроить своего сына в один из баскетбольных клубов Санкт-Петербурга.

Попытаюсь устроить своего сына в петербургскую профессиональную баскетбольную команду. Я не помню, как она называется, но мои друзья меня заверили, что его возьмут на просмотр, — приводит « Р-Спорт » слова Джонса.

В Санкт-Петербурге базируются две профессиональные команды — «Зенит» и «Спартак».

50-летний Джонс завершил профессиональную карьеру год назад. Его сын Рой Джонс III выступает на позиции разыгрывающего защитника.

Ранее в интервью News.ru американец с российским паспортом заявил, что в своей карьере он мог бы стать первым боксёром, который бы провёл поединок с бойцом смешанных единоборств.