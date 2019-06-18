Рой Джонс Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Легендарный боксёр Рой Джонс-младший заявил, что намерен устроить своего сына в один из баскетбольных клубов Санкт-Петербурга.

Попытаюсь устроить своего сына в петербургскую профессиональную баскетбольную команду. Я не помню, как она называется, но мои друзья меня заверили, что его возьмут на просмотр, — приводит «Р-Спорт» слова Джонса.

В Санкт-Петербурге базируются две профессиональные команды — «Зенит» и «Спартак».

50-летний Джонс завершил профессиональную карьеру год назад. Его сын Рой Джонс III выступает на позиции разыгрывающего защитника.

Ранее в интервью News.ru американец с российским паспортом заявил, что в своей карьере он мог бы стать первым боксёром, который бы провёл поединок с бойцом смешанных единоборств.

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