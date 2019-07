Первый раунд проходил с небольшим преимуществом Нуньес, чьи атаки в концовке стали чаще доходить до цели. На последней минуте она потрясла соперницу ударом ногой и затем добила на земле.

Winner gets to keep Rhonda Rousey’s soul permanently. #AmandaNunes #HollyHolm #nunesvsholm #ufc239 pic.twitter.com/BqxVCxeE00