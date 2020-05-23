Звезда Netflix умерла после буллинга в соцсетях

Рестлер и звезда японского шоу «Дом с террасой», транслирующегося на стриминговом сервисе Netflix, скончалась на 23 году жизни. Предполагается, что девушка столкнулась с буллингом в социальных сетях.
Однако точные причины смерти неизвестны,
Кроме того, недавно фанаты начали замечать пугающие записи в Twitter девушки.
Ранее NEWS.ru сообщал о гибели артиста из американской комедии «Тупой и ещё тупее». Актёр, сценарист и продюсер Кевин Барнетт умер в возрасте 32 лет.
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