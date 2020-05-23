Звезда Netflix умерла после буллинга в соцсетях

https://static.news.ru/photo/09c0a556-9d24-11ea-b9f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/hanakimurafan

Рестлер и звезда японского шоу «Дом с террасой», транслирующегося на стриминговом сервисе Netflix, скончалась на 23 году жизни. Предполагается, что девушка столкнулась с буллингом в социальных сетях.

Однако точные причины смерти неизвестны, передаёт Variety. Накануне спортсменка опубликовала в Instagram свою фотографию с кошкой. Снимок имеет подпись «прощайте».

Кроме того, недавно фанаты начали замечать пугающие записи в Twitter девушки.

Ранее NEWS.ru сообщал о гибели артиста из американской комедии «Тупой и ещё тупее». Актёр, сценарист и продюсер Кевин Барнетт умер в возрасте 32 лет.