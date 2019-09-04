https://static.news.ru/photo/677b63fc-cfa7-11e9-890d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» будет развёрнута в Турции к весне 2020 года. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

На следующий год, к весне, система будет развёрнута,- сказал Шугаев в эфире телеканала «Россия-24».

Он рассказал, что сейчас идёт отгрузка второй партии ЗРС. По словам Шугаева, С-400 будет на территории Турции через две недели. Он также отметил, что турецкие уже проходят обучение, которое завершится к концу 2019 года, сообщает телеканал « 360 ».

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 послужат укреплению безопасности страны.