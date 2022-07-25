«Знаете медный всадник?»: глава МИД Конго прочитал по-русски Пушкина Глава МИД Конго читал по-русски Пушкина в ожидании Лаврова

Фото: МИД РФ

Жан-Клод Гакоссо

Министр иностранных дел Конго Жан-Клод Гакоссо читал по-русски стихи Пушкина в ожидании российского коллеги Сергея Лаврова. Сцену приёма опубликовал телеканал «Вести».

Как выяснилось, Гакоссо в своё время учился в России, чем и поделился с журналистами. Эти годы дипломат назвал лучшими в своей жизни.

Жизнь была очень прекрасна. Ходил в театры в Питере, в Эрмитаж, это был для меня как мой дом! Медный всадник! Знаете медный всадник? Люблю тебя, Петра творенье. Мы с вами! Мы с вами, — эмоционально высказался глава МИД африканской республики.

Ранее сообщалось, что конголезский министр поприветствовал Лаврова на русском языке, а также спросил его, как тот провёл ночь перед встречей. Лавров ответил, что «очень хорошо, но только одиноко».