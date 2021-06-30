Зловещий знак для Лондона: Forbes оценил действия РФ в ситуации с Defender

Сверхзвуковые истребители МиГ-31К, переброшенные в Сирию, могут угрожать кораблям Великобритании в Средиземном море. При этом предупредительный огонь военных России в сторону эсминца Defender можно назвать «зловещим знаком», сообщает Forbes.

Я думаю, что теперь, после инцидента с Defender более вероятно, что Россия готова быть более агрессивной с британским авианосцем Queen Elizabeth и, возможно, имитировать авианосные удары, — заявил журналу эксперт Роб Ли.

Возглавляемая Queen Elizabeth британская авианосная группа сейчас находится в Средиземном море, достаточно близко к району российских учений.

Издание отмечает, что МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» — это потенциально мощная противокорабельная ударная сила. Однако переброска российских истребителей в Сирию могла быть вызвана испытаниями вооружений.

Ранее стало известно, что у британского эсминца HMS Defender не будет никаких шансов в противостоянии с Черноморским флотом РФ. Об этом заявил капитан первого ранга в отставке Константин Сивков. Он считает, что одного бомбардировщика Су-24М может хватить, чтобы потопить европейское судно. Исход встречи эсминца и российских самолётов окажется не в пользу англичан.