Злоупотребление курением привело к росту волос на лице австралийки

Австралийка стали жертвой необычных симптомов онкологического заболевания, связанного с курением.

Лицо, шея и верхняя часть тела 51-летней женщины покрылось лёгким пушком. Кроме появления волос её преследовала постоянная усталость, она начала кашлять и стала терять вес.

После того как её обследовали врачи, выяснилось, что у неё 12-миллиметровая аденокарцинома, располагающаяся в правом лёгком. Медики считают, что она появилась из-за злоупотребления курением на протяжении 37 лет.

Волосы приостановили свой рост после курса химиотерапии и радиотерапии, направленной на борьбу с раком. Случай оказался настолько редким, что его описали в медицинском журнале The New England Journal of Medicine.

Как писал NEWS.ru, специалисты организации Cancer Research UK рассказали, какой симптом может свидетельствовать о раке лёгких.

По их словам, насторожить должны шишки или опухшие области в подмышечной впадине или на шее. Их образование может быть связано с тем, что болезнь затронула лимфатические узлы. Однако не стоит забывать, что лимфоузлы могут увеличиваться и при инфекционных заболеваниях.