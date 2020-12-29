Врачи назвали неочевидный симптом рака лёгких

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Специалисты организации Cancer Research UK рассказали, какой симптом может свидетельствовать о раке лёгких.

По их словам, насторожить должны шишки или опухшие области в подмышечной впадине или на шее. Их образование может быть связано с тем, что болезнь затронула лимфатические узлы. Однако не стоит забывать, что лимфоузлы могут увеличиваться и при инфекционных заболеваниях.

Таким образом, вы не можете быть уверены в причине образования шишки, пока ваш врач не осмотрит вас и не сделает несколько анализов, — подчеркнули в организации.

Также к менее распространённым симптомам рака лёгких относятся утолщение концевых фаланг пальцев, затруднённое глотание (дисфагия) или боль при глотании, охриплость, отёки лица или шеи, а также постоянная боль в груди или плечах, передаёт «Царьград».

Как писал NEWS.ru, ранее британские врачи назвали «глазные» симптомы, которые позволяют выявить рак лёгкого.

Кроме того, специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что язвы в полости рта могут сигнализировать о целом ряде заболеваний, среди которых злокачественные опухоли.