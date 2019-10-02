https://static.news.ru/photo/911c6d86-e542-11e9-83e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 阿姆鲁/Xinhua/Global Look Press

Тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали доставлять в Россию.

В результате авиаудара, который нанесли по воевавшим на стороне армии фельдмаршала Халифы Хафтара военным из РФ самолёты противостоящего ему правительства национального согласия, могли погибнуть до 35 человек.

Всего из Свердловской области погибли 15 человек, а со всей страны, нам сказали, 35, — рассказал « Медузе » знакомый нескольких погибших из Екатеринбурга.

Ранее News.ru сообщал, что в апреле командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Фельдмаршал захватил контроль над обширными районами Ливии «при очевидной поддержке России, ОАЭ, Франции и Саудовской Аравии», поэтому его заявление вызвало опасения. Спустя несколько месяцев силы полководца всё ещё сражаются в том же районе и, похоже, не приблизились к захвату столицы. Как утверждают наёмники ЧВК Вагнера, Хафтар консолидирует территорию не путём победы в битвах, а подкупом чиновников. Он якобы использует средства в размере около $150 млн, предоставленные ОАЭ.