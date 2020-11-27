Журналисты раскрыли детали убийства иранского физика-ядерщика

Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате взрыва автомобиля и последующей стрельбы.
Теракт произошёл в 14:30 по местному времени на одной из площадей населённого пункта Абсард в провинции Тегеран. На учёного напали террористы, которые сначала взорвали рядом с его автомобилем пикап, а затем начали стрелять. Один из охранников Фахризаде получил четыре ранения, учёный также был ранен. В результате нападения погибли несколько человек, их личность до сих пор не установлена.
Как
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что к теракту причастен Израиль. Дипломат призвал мировое сообщество осудить произошедшее и положить конец «позорным двойным стандартам». В Иерусалиме никак не прокомментировали это обвинение, писал NEWS.ru.
Фахризаде руководил исследованиями при Минобороны Ирана. Его связывали с созданием атомного оружия. Ранее в стране были убиты не менее шести учёных, которые, предположительно, занимались ядерными разработками.