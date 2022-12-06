Журналист Леонтьев: Запад начал готовиться к большой войне

Фото: defense.gov

Западные страны начали перестройку экономики, готовясь к «большой войне», заявил в беседе с ИА SM.News телеведущий Михаил Леонтьев. По его словам, меняются не только производственные цепочки, но и система обеспечения их безопасности. Эксперт уточнил, что Западу пришлось отказаться от идей цифровой и «зеленой» экономики для поддержки военно-промышленного комплекса.

Это — перестройка всей экономики. И этим занимается весь так сказать «свободный мир». Они тут же ухватили идею, что нужно готовиться к большой войне <...> Все думали о цифровой экономике, зеленой ерунде. Все равно ВПК, — отметил Леонтьев.

Телеведущий добавил, что все экономические революции совершаются «под дулом пистолета». Это связано с тем, что только под угрозой и при помощи государства можно заставить держателей капитала вкладывать большие деньги в то, что в целом не приносит прибыли, считает эксперт.

Экономист Михаил Хазин ранее рассказал, что в США начался процесс реиндустриализации экономики с целью восстановления национальной промышленности за счет мощностей стран Евросоюза. По его словам, об этом свидетельствует программа Штатов по переносу производства из Германии. Эксперт напомнил, что этот процесс происходит после отказа Берлина от российского газа и введения санкций против Москвы, что произошло по указанию Вашингтона.