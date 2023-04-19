Бали — остров, который плотно ассоциируется со сказочной жизнью: яркое солнце, сочные фрукты и бескрайний океан. Но так ли прекрасно Бали изнутри? Мы узнали о плюсах и минусах эмиграции в Индонезию у Ларисы, которая переехала туда в октябре. Какую финансовую подушку стоит иметь, чтобы обеспечить комфортную жизнь на Бали? Почему туда не стоит лететь без международных водительских прав? Что сильнее всего испугает городского жителя на острове? И почему нужно тысячу раз подумать перед переездом в Индонезию? Подробности — в новом сюжете NEWS.ru.