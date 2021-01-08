Жителям Кипра разрешили покидать свои дома не более двух раз в сутки

https://static.news.ru/photo/203df63a-51bf-11eb-8f24-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Christophorou/Xinhua/Global Look Press

Жёсткие ограничения на передвижение будут введены на Кипре с 10 по 31 января в связи с пандемией коронавируса. В этот период жителям можно будет покидать свои дома и квартиры только с разрешения властей после отправки смс-сообщения с указанием цели выхода, при этом пользоваться этой услугой они смогут не более двух раз в сутки.

Поездки в исключительных случаях будут разрешены не более двух раз в день после отправки текстового сообщения по телефону 8998, — цитирует ТАСС главу Минздрава Константиноса Иоанну.

Вескими причинами для выхода из дома власти назвали: посещения медучреждений и аптек, учреждений и компаний госсектора, банков, продовольственных магазинов, предприятий общепита, торгующих едой навынос. Также допускается оказание помощи родственникам или знакомым, которые не могут обслуживать себя сами, посещать храмы, участвовать в свадебных и похоронных церемониях, а также в обрядах крещения. Киприотам можно также гулять и заниматься физкультурой в группах до двух человек, ездить к морю для купаний или рыбалки. Все выходящие из дома должны иметь при себе паспорт.

На острове до конца месяца будут закрыты торговые центры, кинотеатры, парикмахерские, тренажёрные залы и игровые площадки. Детские сады будут работать, школьники же перейдут на дистанционный режим обучения. Действие комендантского часа останется прежним: с 09:00 вечера до 05:00 утра.

Как писал NEWS.ru, на Украине с 8 января вступили в силу карантинные ограничения, предусматривающие закрытие баров, ресторанов, школ и вузов, а также ограничения в работе торговли. Локдаун продлится до 24 января. Правительство Украины также продлило до 28 февраля режим ЧС и национальный карантин. Ранее эти ограничения действовали только до конца 2020 года.

Решение о закрытии учреждений не коснулось детских садов. Локдаун на Украине также предусматривает полный запрет на работу любых развлекательных заведений, учреждений культуры. Торговые центры ограничат работу и будут обслуживать только тех клиентов, которые придут купить предметы первой необходимости: продукты питания, лекарства, средства гигиены, средства связи, бензин и другие виды топлива, препараты для лечения животных и корм для животных.