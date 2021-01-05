На Украине начался двухнедельный локдаун из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/d0b589c2-513a-11eb-88c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Tys/Global Look Press

На Украине с 8 января начали действовать усиленные карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19, которые продлятся до 24 января. Киевские власти полагают, что локдаун поможет сократить число заражений коронавирусом вдвое.

Правительство Украины также продлило до 28 февраля режим ЧС и национальный карантин. Ранее эти ограничения действовали только до конца 2020 года, сообщает РИА Новости.

Среди основных ограничений на период локдауна на Украине — закрытие школ и вузов, запрет на проведение массовых мероприятий и запрет на работу любых рынков. Решение о закрытии учреждений не коснулось детских садов.

Локдаун на Украине также предусматривает полный запрет на работу любых развлекательных заведений, учреждений культуры. Торговые центры ограничат работу и будут обслуживать только тех клиентов, которые придут купить предметы первой необходимости — продукты питания, лекарства, средства гигиены, средства связи, бензин и другие виды топлива, препараты для лечения животных и корм для животных.

Кафе, бары и рестораны будут работать только на вынос, ограничения коснутся и работы ресторанов в гостиницах.

В локдаун будут работать банки, отделения почты, сервисные станции по обслуживанию автомобилей, ветклиники, АЗС и гостиницы. Парикмахерские и салоны красоты перейдут на режим работы по предварительной записи.

Как сообщал NEWS.ru, на фоне введения локдауна на Украине власти страны никак не могут решить вопрос с поставками вакцин в страну и началом массовой вакцинации. Так, 6 января на Украине между чиновниками разразился скандал, способный затруднить поставку вакцин от COVID-19.

Минздрав Украины принял решение отстранить от закупок вакцины от коронавируса госпредприятие «Медицинские закупки Украины», обвинив его директора Арсена Жумадилова в дискредитации страны. При это сам глава предприятия отрицает все обвинения и считает виновным в срыве поставок лично главу Минздрава Максима Степанова.

Перед этим президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в своём блоге обвинил украинских политиков в тайной вакцинации, тогда как население страны всё ещё остаётся без вакцины на неопределённый срок, несмотря на обещания Киева.