Украинских политиков обвинили в тайной вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8fe6439a-4fdd-11eb-a233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/Global Look Press

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в своём блоге обвинил украинских политиков в тайной вакцинации, тогда как население страны всё ещё остается без вакцины на неопределённый срок, несмотря на обещания Киева.

В блоге на сайте «Обозреватель» Бродский опубликовал запись под заглавием «Господа жлобы, вы не офигели, или О тайном вакцинировании власти». Бродский заявил, что знает о вакцинации по крайней мере двух политиков.

Насколько мне известно, 29 или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer: скорее всего, её без растаможки пронесли через «Зал официальных делегаций», прикрываясь паспортом какого-то депутата, — написал он.

Бродский пояснил, что тайком от общественности вакцинировались премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий. Автор записи в блоге сообщил, что оба чиновника на этой неделе посетили клинику пластической хирургии и косметологии «Медиленд», где им были сделаны уколы не ботокса, а первой дозы вакцины.

Каждый из чиновников. По данным Бродского, заплатил за дозу вакцины по 2,5 тысячи евро, что равняется примерно 220 тысячам рублей, тогда как в Европе укол вакцины Pfizer стоит всего 30 евро или около 2,7 тысячи рублей.

Как сообщал NEWS.ru, в декабре президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение желанию украинцев получить российскую вакцину при том, что Европа и Америка пока не предоставили свои препараты от коронавируса.

Ситуация с вакцинацией населения на Украине, между тем, остаётся неопределённой. Зеленский ранее обещал, что украинцы получат вакцину в начале 2021 года. Минздрав Украины затем заключил контракт на поставку 8 млн доз вакцины COVAX и дополнительно 1,9 млн доз китайской вакцины Sinovac Biotech. Однако с тех пор Украина не получила ни одной дозы какой-либо вакцины.