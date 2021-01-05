Чиновники на Украине поссорились из-за срыва закупок вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/4cd1ba54-505e-11eb-9342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Минздрав Украины принял решение отстранить от закупок вакцины от коронавируса госпредприятие «Медицинские закупки Украины», обвинив его директора Арсена Жумадилова в дискредитации страны, сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

Украинский министр заявил, что Минздрав страны сменит компанию, которая будет выполнять «эту техническую функцию», так как власти не могут рисковать обеспечением вакцинами украинцев, передаёт ТАСС.

По мнению Степанова, директор предприятия Жумадилов занимается дискредитацией Украины в глазах мирового сообщества.

Вследствие его действий начали ухудшаться наши позиции на переговорах [по поставкам вакцин], и это уже не шутки, — пояснил украинский министр.

Сам Жумадилов ранее уже выражал недоверие Минздраву Украины и лично министру Степанову. По мнению главы госпредприятия, виновником затягивания и срыва переговоров по поставкам вакцин на Украину является именно министр здравоохранения.

Степнов в ответ отверг эти обвинения и пригрозил, что Киев в ближайшее время подпишет новые соглашения по поставкам вакцин от COVID-19.

Как сообщал NEWS.ru, в декабре президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение желанию украинцев получить российскую вакцину при том, что Европа и Америка пока не предоставили свои препараты от коронавируса.

Ситуация с вакцинацией населения на Украине между тем остаётся неопределённой. Зеленский ранее обещал, что украинцы получат вакцину в начале 2021 года. Минздрав Украины затем заключил контракт на поставку 8 млн доз вакцины COVAX и дополнительно 1,9 млн доз китайской вакцины Sinovac Biotech. Однако с тех пор Украина не получила ни одной дозы какой-либо вакцины.

Позднее президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в своём блоге обвинил украинских политиков в тайной вакцинации, тогда как население страны всё ещё остаётся без вакцины на неопределённый срок, несмотря на обещания Киева.