https://static.news.ru/photo/993d09cc-d024-11e9-808c-fa163e074e61_660.jpg Фото: MG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ураган «Дориан» достигнет атлантического побережья Канады 7 сентября. Об этом сообщает канадское Национальное метеобюро.

По данным синоптиков, ураган затронет провинции Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда. Кроме того, удар стихии может коснуться западной части острова Ньюфаундленд и севера Квебека, уточняет RT .

Как писал News.ru, Национальный центр США по наблюдению за ураганами заявил о заметном ослаблении смерча «Дориан». Буря обошла Флориду и направляется в северо-западном направлении.

Стихия нанесла катастрофический ущерб Багамам. Жертвами урагана стали более 20 жителей островов.